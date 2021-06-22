Кузнецова уступила Контавейт на старте турнира в Истбурне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в первом круге турнира в британском Истбурне проиграла эстонке Анетт Контавейт в трех сетах (4:6, 6:3, 3:6).

Матч продолжался 1 часа 54 минуты.

Кузнецова восемь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из десяти.

Ее соперница совершила шесть эйсов, трижды ошиблась на подаче и воспользовалась четырьмя попытками из 11 для взятия чужой подачи.

Добавим, что во втором круге турнира Контавейт сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.