Кудерметова проиграла Риске и не смогла выйти во второй круг турнира в Истбурне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во встрече первого круга турнира в Истбурне проиграла американке Элисон Риске со счетом 6:3, 6:4.

На счету Риске три подачи навылет, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейкпоинтов из 13.

Кудерметова подала четыре эйса, совершила три двойные ошибки и три раза взяла подачу американки, имея восемь возможностей.

Во втором круге турнира в Истбурне Риске сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) - Бернарда Пера (Хорватия), который проходит в настоящий момент.