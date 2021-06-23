Медведев посеян вторым на Уимблдоне, Рублев - седьмым

Стали известен список сеянных игроков в мужском и женском одиночных разрядах Уимблдона.

Как сообщает пресс-служба турнира Большого шлема, первым номером стал сербский теннисист Новак Джокович. В число сеянных попали четыре россиянина. Даниил Медведев получил второй номер Андрей Рублев - седьмой. Аслан Карацев посеян 21-м, Карен Хачанов - 26-м.

Под первым номером в женском турнире посеяна австралийка Эшли Барти. Три россиянки получили следующие номера: Анастасия Павлюченкова - 17-й, Вероника Кудерметова - 30-й, Дарья Касаткина - 32-й.

Добавим, что Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля.