Медведев узнал своего соперника по Уимблдону

Российский теннисист Даниил Медведев встретится с Яном-Леннардом Штруффом из Германии в матче первого круга Уимблдона. Жеребьевка турнира прошла в пятницу.

Уимблдон - третий турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на травяном покрытии с 28 июня по 11 июля, призовой фонд составляет более 40 миллионов евро. Больше всех на турнире (8 раз) выиграл швейцарец Роджер Федерер. В 2020 году турнир не проводился, победителем розыгрыша 2019 года стал серб Новак Джокович, возглавляющий мировой рейтинг.

Ранее Медведев доходил до 3 раунда в Уимблдоне в 2018 и 2019 годах.