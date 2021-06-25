Павлюченкова встретится с румынкой Богдан в Уимблдоне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет с румынкой Аной Богдан в матче первого круга Уимблдона. Жеребьевка турнира состоялась в пятницу.

Уимблдон - третий турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят в Лондоне на травяном покрытии с 28 июня по 11 июля с призовым фондом более 40 миллионов евро.

В женском одиночном разряде чаще всего побеждала Мартина Навратилова (9 раз). В 2020 году Уимблдон не проводился, в 2019 победителем турнира стала румынка Симона Халеп.