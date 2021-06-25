Дьяченко прошла квалификацию Уимблдона

Российская теннисистка Виталия Дьяченко в финале квалификации Уимблдона победила украинку Ангелину Калинину со счетом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1:46 минут.

Победительница встречи была лучше своей соперницы и на подаче и на приеме. На счету Дьяченко два эйса, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейкпоинтов из 16.

Калинина навылет не подавала, совершила семь двойных ошибок и четыре раза взяла подачу россиянки, имея 11 возможностей.

Соревнования в основной сетке Уимблдона пройдут с 28 июня по 11 июля.