Медведев заявил, что он сыграл свой лучший матч на турнире

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свою победу на турнире Ассоциации профессионалов тенниса (ATP) на Майорке.

«Приятно побеждать, потому что я приехал сюда, чтобы выиграть несколько матчей, и мне это удалось. Это всегда приятное чувство, оно вселяет уверенность. Говорим мы об Уимблдоне или нет, турнир есть турнир. Я очень доволен своим уровнем и сегодня сыграл свой лучший матч на турнире. Настроение исключительно позитивное», - цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В финале турнира на Майорке Медведев обыграл американца Сэмом Куэрри со счетом 6: 4, 6: 2. Для россиянина это первый титул на травяном турнире.