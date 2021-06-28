Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев сократил отставание от серба Новака Джоковича в обновленном рейтинге Ассоциации профессионалов тенниса (ATP) 28 июня.

7. Андрей Рублёв (Россия) — 6120.

24. Аслан Карацев (Россия) — 2304.

29. Карен Хачанов (Россия) — 1965.

Напомним, что в первом круге Уимблдона Медведев встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом, а Джокович — с британцем Джеком Дрэйпером.

Даниил Медведев дважды выходил в финал Больших шлемов - в 2019 году в США и в 2021 году в Австралии.