Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев сократил отставание от серба Новака Джоковича в обновленном рейтинге Ассоциации профессионалов тенниса (ATP) 28 июня.
Рейтинг АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) — 12 113.
2. Даниил Медведев (Россия) — 10 280.
3. Рафаэль Надаль (Испания) — 8630.
7. Андрей Рублёв (Россия) — 6120.
24. Аслан Карацев (Россия) — 2304.
29. Карен Хачанов (Россия) — 1965.
Напомним, что в первом круге Уимблдона Медведев встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом, а Джокович — с британцем Джеком Дрэйпером.
Даниил Медведев дважды выходил в финал Больших шлемов - в 2019 году в США и в 2021 году в Австралии.