Старт Уимблдона перенесли до 15:00 мск

Старт Уимблдона снова откладывается из-за неблагоприятных погодных условий - в столице Великобритании идет дождь.

Стартовые поединки турнира состоятся не ранее 15:00 мск. По данным Gismeteo, дождь прекратится после 15:00, но ближе к вечеру в Лондоне пройдет гроза.

В 2019 году серб Новак Джокович стал победителем Уимблдона среди мужчин. В прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Россияне сыграют в основной сетке Уимблдона-2021 - Даниил Медведев (2), Андрей Рублев (7), Аслан Карацев (21) и Карен Хачанов (25).

Нынешний победитель женских соревнований - Симона Халеп из Румынии. Из россиян в посеве оказались: Анастасия Павлюченкова (17), Вероника Кудерметова (30) и Дарья Касаткина (32). Анна Калинская также пробилась в основную сетку квалификацией. Оба финала состоятся 11 июля.