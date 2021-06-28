Александрова победила Зигемунд и вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла немку Лауру Зигемунд (6:1, 6:3) в матче первого круга Открытого чемпионата Великобритании.

Встреча продолжалась 59 минут.

В активе Александровой пять эйсов, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Зигемунд оформила одну подачу навылет, допустила две двойных и не смогла реализовать три брейка.

В матче второго круга Уимблдона россиянка сыграет с победительницей матча между ее соотечественницей Анной Калинской и колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано.