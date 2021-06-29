Потапова уступила Векич в матче первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла в первом круге Открытого чемпионата Великобритании хорватке Донне Векич в двух сетах со счетом 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Потапова один раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок. Россиянка реализовала один брейк-пойнта из трех.

У Векич два эйса и четыре двойных. Хорватка взяла четыре гейма на подаче соперницы из семи попыток.

Добавим, что соперницей Векич по второму кругу Уимблдона станет победительница матча Каролина Плишкова (Чехия) - Тамара Зиданшек (Словения).