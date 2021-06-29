Самсонова обыграла в двух сетах Канепи на старте Уимблдона

В первом круге Уимблдона российская теннисистка Людмила Самсонова в двух сетах одержала победу над эстонкой Кайе Канепи – 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 2 минуты.

Самсонова сделала 11 эйсов при четырех двойных ошибках, а также реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Канепи два раза подала навылет, совершив три двойные ошибки, и выиграла один из своих двух брейк-пойнтов.

Во втором круге Открытого чемпионата Великобритании Самсонова сыграет с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) - Джессика Пегула (США).