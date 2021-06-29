Андрей Рублев: На траве два, три удара могут изменить весь матч

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о том, подходит ли для него травяное покрытие, на котором в том числе проходит Уимблдон.

«Я бы сказал, что да, мой стиль игры подходит для травы, потому что я играю агрессивно, стараюсь играть быстро. Но, как я уже говорил, на траве иногда не знаешь, чего ожидать. Можно очень хорошо играть матч, но если твой соперник отлично подает и ему один раз повезет на приеме, допустим, в важный момент, то он может победить, порой такое случается. Два, три удара могут изменить весь матч, а на грунте или даже на харде такого обычно не происходит», - приводит слова Рублева RT, ссылаясь на Tennis Snow.

Напомним, что накануне Рублев переиграл аргентинца Федерико Дельбониса (6:4, 4:6, 1:6, 2:6) и вышел во второй круг Уимблдона, где сразится с победителем матча Ричардас Беранкис (Литва) - Ллойд Харрис (ЮАР).