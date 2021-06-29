Грачева уступила Мартич на старте Уимблдона

Российская теннисистка Варвара Грачева во встрече первого круга Уимблдона проиграла хорватке Петре Мартич со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 3:6.

Победительница встречи была лучше соперницы и на подаче и на приеме. На счету Мартич три эйса при четырех двойных ошибках, а также семь реализованных брейкпоинтов из 19.

Грачева три раза подала навылет, совершив восемь двойных ошибок, и пять раз взяла подачу хорватки, имея шесть возможностей.

Во втором круге Уимблдона Мартич сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу, которая обыграла американку Кэти Волонец (6:4, 7:5).