Медведев победил Штруффа и вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев во встрече первого круга Уимблдона победил немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3).

Победитель матча был лучше соперника и на подаче и на приеме. На счету Медведева 14 эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейкпоинта из девяти

Штруфф подал восемь подач навылет, совершил четыре двойные ошибки и один раз взял подачу россиянина, имея пять возможностей.

Во втором круге Уимблдона Медведев сыграет с победителем матча Томми Пол (США) - Карлос Алькарас Гарфия (Испания).