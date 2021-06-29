Блинкова вышла во второй круг Уимблдона, одолев Бабош

Российская теннисистка Анна Блинкова во встрече первого круга Уимблдона победила венгерку Тимеу Бабош со счетом 6:2, 6:2.

Блинкова по ходу игры один раз подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейкпоинта из семи.

Бабош подала два эйса при четырех двойных ошибок и не смогла взять подачу россиянки, имея пять возможностей.

Во втором круге Уимблдона Блинкова сыграет с австралийкой Эшли Барти, которая победила испанку Карлу Суарес-Наварро со счетом 6:1, 6:7 (1:7), 6:1.