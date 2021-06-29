Веснина вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Тревизан

Российская теннисистка Елена Веснина победила во встрече первого тура Уимблдона итальянку Мартину Тревизан со счетом 7:5, 6:1.

Победительница матча была лучше и на подаче и на приеме. На счету Весниной семь эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейкпоинтов из 15.

Тревизан один раз подала навылет, совершив две двойные ошибки, и один раз взяла подачи россиянки, имея две возможности.

Во втором круге Уимблдона Веснина сыграет против американки Кори Гауфф, которая победила британку Франческу Джонс (7:5, 6:4).