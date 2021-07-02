Фучович стал соперником Рублева по четвертому кругу Уимблдона

Венгерский теннисист Мартон Фучович в матче третьего круга Открытого чемпионата Великобритании нанес поражение аргентинцу Диего Шварцману со счетом 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.

Игра продолжалась 3 часа 20 минут.

Фучович три раза подал навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал восемь из 14 брейк-пойнтов.

Шварцман совершил один эйс, три раза ошибся на подаче и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов.

В четвертом раунде Уимблдона венгр сыграет с россиянином Андреем Рублевым, который ранее переиграл итальянца Фабио Фоньини в четырех сетах.