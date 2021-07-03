Людмила Самсонова: Я заслужила такие результаты

22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась эмоциями от дебютного выступления на Уимблдоне. Обладательница wild card вышла в 1/8 финала турнира, обыграв представительницу США Слоан Стивен со счетом 6:2, 2:6, 6:4. Таким образом, Людмила продлила победную серию на турнире до 10 матчей. За право выхода в четвертьфинал Самсонова будет соревноваться с чешкой Каролиной Плишковой, посеяной под восьмым номером.

«Трудно объяснить, что я чувствую сейчас. Я очень этого хотела, поэтому могу сказать, что заслужила такой результат. Сейчас моя любимое покрытие - трава. Мне понравилось, как я вышла на корт в третьем сете, как смогла вернуться и начать игру», - сказала Самсонова в эфире Eurosport.