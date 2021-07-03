Федерер обыграл Норри и вышел в четвертый раунд Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в матче третьего круга Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах в пригороде Лондона, обыграл британца Кэмерона Норри.

Теннисисты провели на корте более двух с половиной часов. За время матча швейцарец семь раз подал навылет и реализовал четыре из 11 брейк-пойтов. На счету его соперника 12 эйсов, два реализованных брейк-пойнта из четырех, а также семь двойных ошибок.

Добавим, что следующим соперником Федерера на турнире станет итальянец Лоренцо Сонего, обыгравший в третьем раунде австралийца Джеймса Дакворта (6:3, 6:4, 6:4).