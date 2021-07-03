Шамиль Тарпищев: Несмотря на вылет с Уимблдона, Павлюченкова играла тактически правильно

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал игру россиянки Анастасии Павлюченковой на Уимблдоне.

«Несмотря на вылет, Павлюченкова играла неплохо. Не было должной надежности, конечно, но тактически играла нормально. Ничего страшного в ее вылете нет, просто пик формы она прошла. Надо перезарядиться перед Олимпиадой, до которой остается совсем немного времени», - цитирует ТАСС главу ФТР.

Напомним, что Павлюченкова не смогла пробиться в 1/8 финала турнира. 30-летняя россиянка уступила чешской теннисистке Каролине Муховой.