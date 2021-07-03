Даниил Медведев: После четвертого сета была уверенность, что я обыграю Чилича

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о ходе победного матча против хорвата Марина Чилича (6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2) в третьем раунде Уимблдона.

«Это мой первый матч, выигранный с 0:2. Дважды на Уимблдоне я проигрывал 0:2 по сетам, а затем доводил до 2:2 и вел с брейком, но проигрывал. После четвертого сета я был уверен, что выиграю, при 5:0 в решающей партии я подумал, что матч закончен, а потом счет стал 5:2, и я подумал: «Неужели опять?» Но Марин был превосходен, в первых сетах он просто был лучше, чем я», - сказал второй сеянный турнира в эфире телеканала Eurosport.

Добавим, что в следующем круге Медведев сыграет с представителем Польши Хубертом Хуркачем.