Владимир Камельзон: Медведев и Рублев могут выйти в полуфинал Уимблдона

Тренер Владимир Камельзон рассказал, какого результата на Уимблдоне ожидает от российских теннисистов.

«Думаю, в полуфиналы могут выйти Медведев и Рублев. При всей моей любви к Хачанову, есть небольшое отставание по рейтингу и в плане движения на корте. Хотелось бы, чтобы он двигался полегче. Тот же Рублев - он же не бегает по корту, а летает. Хачанов немножко тяжеловес, а это трава, и она диктует свои условия», - приводит слова Камельзона «Газета.Ru».

Добавим, что завтра в рамках четвертого круга Андрей Рублев сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, Даниил Медведев - с поляком Хубертом Хуркачем, а Карен Хачанов - с американцем Себастьяном Кордой.