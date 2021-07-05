Владимир Камельзон: Медведев и Рублев могут выйти в полуфинал Уимблдона

Тренер Владимир Камельзон поделился мнением о шансах российских теннисистов на Уимблдоне.

«Думаю, в полуфиналы могут выйти Медведев и Рублев. При всей моей любви к Хачанову, есть небольшое отставание по рейтингу и в плане движения на корте. Хотелось бы, чтобы он двигался полегче. Тот же Рублев - он же не бегает по корту, а летает. Хачанов немножко тяжеловес, а это трава, и она диктует свои условия», - приводит слова Камельзона «Газета.ру».

Напомним, что в четвертом круге лондонского турнира Андрей Рублев сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, Даниил Медведев встретится с поляком Хубертом Хуркачем, а Карену Хачанову будет противостоять американец Себастьян Корда.