Анна Чакветадзе: Медведеву надо весь матч сохранять концентрацию, чтобы держать Хуркача в напряжении

Экс-пятая ракетка мира поделилась ожиданиями от встречи 1/8 финала Уимблдона между российским теннисистом Даниилом Медведевым и представителем Польши Хубертом Хуркачем.

«Хуркач пока не отдал ни сета на этом турнире. Очень здорово поляк движется по сетке. Мне казалось, что в третьем круге Саша Бублик поборется с Хуркачем, но тот выиграл с огромным запасом, легко делал брейки, а на своей подаче шансов не давал. И можно сказать, что Хуркач по стилю схож с Чиличем. Тоже отличная подача, прекрасный форхенд, к сетке может при случае сходить. То есть поляк будет создавать давление на Медведева. Даниилу надо весь матч держать концентрацию, чтобы держать Хуркача в напряжении. Нельзя дать свободу поляку, иначе его тяжело будет остановить», - приводит слова Чакветадзе «РБ-Спорт».

Встреча Медведев - Хуркач пройдет сегодня на корте номер два в Лондоне. Матч начнется в 16:30 по московскому времени. Победитель из этой пары в 1/4 финала встретится с лучшим из противостояния Роджер Федерер (Швейцария) - Лоренцо Сонего (Италия).