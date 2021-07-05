Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона, уступив Плишковой

Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче четвертого круга Уимблдона проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой со счетом 2:6, 3:6.

Игра продолжалась 1 часа 16 минут.

Самсонова не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

Плишкова десять раз подала навылет, совершила шест двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Плишкова встретится с победительницей матча Мэдисон Кис (США) - Виктория Голубич (Швейцария).