Федерер принял решение выступать на Олимпиаде-2020

Обладатель 20 титулов Большого шлема Роджер Федерер включен в список из 116 спортсменов, которые будут представлять Швейцарию на Олимпийских играх в Токио, сообщает официальный сайт Швейцарской олимпийской ассоциации.

Напомним, ранее Роджер Федерер ставил под сомнение свое участие в Олимпиаде.

Роджер Федерер выиграл золото на Олимпийских играх 2008 года в парном разряде, в то время как в одиночном разряде швейцарец добился своего лучшего результата в 2012 году, заняв второе место.

Сейчас Роджер Федерер продолжает выступление на Уимблдоне. Сегодня он сыграет в четвертом туре с итальянцем Лоренцо Сонего. Ранее экс-первая ракетка мира обыграла французов Адриана Маннарино и Ришара Гаске, а также Кэмерона Норри из Великобритании.