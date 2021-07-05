Рублев проиграл Фучовичу в пяти сетах и не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев во встрече четвертого круга Уимблдона проиграл венгру Мартону Фучовичу со счетом 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6.

На счету пятой ракетки мира четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Фучович совершил девять подач навылет, десять двойных ошибок и семь раза взял подачу россиянина, имея 13 возможностей.

В следующем круге Открытого чемпионата Великобритании венгр сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Ранее в 1/4 финала пробился другой россиянин Карен Хачанов.