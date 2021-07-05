Шамиль Тарпищев: У Рублева не было плана Б

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублева в матче 1/8 финала на Уимблдоне. Венгерский теннисист Мартон Фучович обыграл россиянина со счетом 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3.

«Рублев хорошо начал - играл в своем стиле. К сожалению, во время встречи он физически зацепился и потерял нить игры. У Андрея не было плана Б - он стал больше ошибаться и, как следствие, не нашел пути к победе.

Что касается Фучовича, то Андрей хорошо знаком с его манерой игры - он неоднократно побеждал венгра. Но трава есть трава. На таком покрытии сложнее поддерживать ритм, так как мяч отскакивает по-разному - отсюда и проблемы. Есть много нюансов, не позволяющих Андрею играть стабильно, наращивая скорость. Рублев должен был выиграть, но, конечно, по игре нужны вариации», - прокомментировал Тарпищев в интервью Чемпионат.com.