Медведев проиграл Хуркачу и не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев во встрече четвертого круга Уимблдона уступил поляку Хуберту Хуркачу со счетом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:6, 3:6.

Матч продолжался 3 часа 7 минут.

Хуркач по ходу встречи подал 10 эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал три брейкпоинта из четырех.

На счету Медведева 13 подач навылет при четырех двойных ошибках и три брейка при восьми возможностях взять подачу поляка.

В четвертьфинале Хуркач сыграет со швейцарцем Роджером Федерером, который накануне победил итальянца Лоренцо Сонего (7:5, 6:4, 6:2).