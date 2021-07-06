Кафельников считает, что Медведев должен был вчера доигрывать матч с Хуркачем

Бывший теннисист Евгений Кафельников отреагировал на проигрыш Даниила Медведева поляку Хуберту Хуркачу со счетом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:6, 3:6.

«Очень легко сегодня проиграл. Этот матч нужно было заканчивать еще вчера, у него была возможность, он ею не воспользовался. Думаю, что 1/8 финала для него — ожидаемый результат. Он прогнозируемо вышел во вторую неделю Уимблдона, дальше не хватило. Никакой теории заговора нет», - приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в четвертьфинале Уимблодна Хуркач сыграет со швейцарцем Роджером Федерером. На данной стадии остался один россиянин Карен Хачанов, которому предстоит встреча с канадцем Денисом Шапаваловым.