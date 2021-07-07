Хачанов проиграл в четвертьфинале Уимблдона Шаповалову

Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале Уимблдона уступил канадцу Денису Шаповалову со счетом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.

Победитель встречи был лучше соперника и на подаче и на приеме. На счету Шаповалова 17 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейкпоинтов из 19.

Хачанов три раза подал навылет при семи двойных ошибках и три раза взял подачу канадца, имея восемь возможностей.

В полуфинале Шаповалов сыграет против серба Новака Джоковича, который ранее победил венгра Мартона Фучовича (6:3, 6:4, 6:4).