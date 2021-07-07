Шамиль Тарпищев: Хачанова не хватило на матч с Шаповалом физически, его скорость упала

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал игру Карена Хачанова в четвертьфинале Уимблдона против Дениса Шаповалова со счетом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.

«Физически Карена не хватило, скорость упала. Шаповалов играл быстрее и здорово подавал. Если не можешь прижать соперника, то тебя зажимают. Но все равно это успех, четвертьфинал Уимблдона. Надо разнообразить свою игру, но всё равно Карен достойно себя проявил», — цитирует главу ФТР «Чемпионат».

Добавим, что Хачанов выступит на Олимпиаде в Токио. Вместе с другими российскими теннисистами он отправится на сбор в Южно-Сахалинске.

Игры в Токио стартуют 23 июля.