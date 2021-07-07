Федерер проиграл Хуркачу в четвертьфинале Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертьфинале Уимблдона проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу - 3:6, 6:7 (4:7), 0:6.

Восьмикратный победитель турнира пять раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

На счету 24-летнего Хуркача - десять эйсов, три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 15.

Таким образом, за выход в финал теннисист из Польши поборется с победителем встречи между итальянцем Маттео Берреттини и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.