Кудерметова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде

Российская теннисная пара Вероника Кудерметова и Елена Веснина в четвертьфинале Уимблдона победили представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катерину Синякову со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 9:7.

Матч продолжался 2 часа 43 минуты.

Победительницы были лучше своих соперниц и на подаче и на приеме. На счету россиянок пять эйсов и такое же количество двойных ошибок, а также три реализованных брейкпоинта из девяти.

Чешки три раза подали навылет, совершили пять двойных ошибок и один раз взяли подачу российской пары, имея десять брейкпоинтов.

В полуфинале Уимблдона Кудерметова и Веснина сыграют против австралийки Сторм Сандерс и американки Кэролайн Долхайд.