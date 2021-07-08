Барти обыграла Кербер и вышла в финал Уимблдона

Австралийская теннисистка Эшли Барти в полуфинале Уимблдона обыграла немку Анжелик Кербер со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Победительница встречи была лучше своей соперницы и на подаче и на приеме. На счету Барти восемь эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейкпоинта из пяти.

Кербер навылет не подавала, совершила три двойные ошибки и один раз взяла подачу Барти, имея шесть возможностей.

Во втором полуфинале сыграют чешка Каролина Плишкова и представительница Белоруссии Арина Соболенко. Теннисистки выйдут на центральный корт сегодня в 17:25 по московскому времени.