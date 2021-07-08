Плишкова обыграла в трех сетах Соболенко и вышла в финал Уимблдона

Теннисистка из Чехии Каролина Плишкова победила в полуфинале Уимблдона белоруску Арину Соболенко со счетом 5:7, 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 54 минуты.

На счету победительницы матча 14 эйсов при четырех двойных ошибках и два реализованных брейк-пойнтов при десяти возможностях.

Соболенко 18 раз подала навылет, совершив при этом четыре двойные ошибки, также представительница Белоруссии смогла реализовать единственный брейк-пойнт.

В финале Открытого чемпионата Великобритании Плишкова сыграет с австралийкой Эшли Барти.