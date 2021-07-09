Аслан Карацев не выступит на грунтовом турнире в Гамбурге

Российский теннисист Аслан Карацев снялся с грунтового турнира в Гамбурге, который начнется на следующей неделе.

Причина снятия спортсмена с соревнований не сообщается. Вместо россиянина на турнире выступит представитель Франции 22-летний Корентин Муте.

На Уимблдоне в одиночном разряде Карацев прекратил борьбу после поражения в матче первого круга. Он оказался слабее француза Джереми Шарди. Карацев проиграл со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 3:6. Для Аслана это было дебютное выступление на Уимблдоне.