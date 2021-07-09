Берреттини вышел в финал Уимблдона, обыграв Хуркача

Российский теннисист Маттео Берреттини в полуфинале Уимблдона переиграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счетом 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 37 минут.

На счету Берреттини 22 эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.

Хуркач пять раза подал навылет при одной двойной ошибке и ни разу не взял подачу канадца, имея две возможности.

В финале Берреттини сыграет против победителя матча между сербом Новаком Джоковичем и канадцем Денисом Шаповаловым.