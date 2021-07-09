Веснина и Кудерметова вышли в финал Уимблдона в парном разряде

Российский теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина победили в полуфинале Открытого чемпионата Великобритании американку Кэролайн Доулхайд и австралийку Сторм Сэндерс из Австралии со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 30 минут.

Кудерметова и Веснина совершили шесть эйсов и пять двойных ошибок, а также три реализовали четыре брейк-пойнта из шести.

Их оппонентки три раза подали навылет при девяти двойных ошибках и пять раз взяли подачу россиянок, имея 16 брейк-пойнтов.

В финале турнира Большого Шлема Веснина и Кудерметова сыграют с Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Элисе Мертенс из Бельгии.