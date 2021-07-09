Джокович обыграл Шаповалова и сыграет в финале Уимблдона с Берреттини

Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале Уимблдона победил канадца Дениса Шаповалова со счетом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5.

Первая ракетка мира совершил семь эйсов при пяти двойных ошибках и реализовал три брейк-пойнта из десяти.

Шаповалов пять раз подал навылет при шести двойных ошибках и реализовал один брейк-пойнт из 11.

В финале Открытого чемпионата Великобритании Джокович сыграет против итальянца Маттео Берреттини.

Напомним, что ранее в решающий матч Уимблдона женского парного разряда пробились россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова.