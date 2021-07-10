Кудерметова заявила, что может выступить с Весниной в паре на Олимпиаде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова предположила, что после успешного выступления на Уимблдоне может сыграть в паре с Еленой Весниной и на Олимпиаде.

«На данный момент не могу сказать, что мы будем выступать на Олимпиаде в таком же тандеме с Еленой Весниной. Но кто знает, может, все изменится», - приводит слова Кудерметовой Sport24.ru.

Напомним, что сегодня Веснина и Кудерметова сыграют за победу на Уимблдоне в парном разряде против Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Элисе Мертенс из Бельгии. Матч пройдет на центральном корте вторым запуском после финала женской одиночной сетки, где выступят австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.