Барти обыграла Плишкову и впервые стала победительницей Уимблдона

В финале Уимблдона австралийская теннисистка Эшли Барти оказалась сильнее представительницы Чехии Каролины Плишковой - 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Барти семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

На счету Плишковой - шесть эйсов, пять двойных ошибок и реализовано четыре брейк-пойнта из пяти.

Отметим, что 25-летняя Барти выиграла второй в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде после »ролан Гаррос» в 2019 году. Всего в ее активе 12 титулов.