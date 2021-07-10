Женщина впервые назначена главным судьей финала мужского одиночного разряда Уимблдона

Страшное невезение. Как Веснина и Кудерметова проиграли финал Уимблдона, упустив два матчбола

Елена Веснина и Вероника Кудерметова были очень близки к парному титулу в Лондоне, но уступили в трех сетах - 6:3, 5:7, 7:9 - бельгийке Элизе Мертенс и Се Сувей из Тайваня. Во второй и третьей партиях россиянки подавали на матч.