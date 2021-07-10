Женщина впервые назначена главным судьей финала мужского одиночного разряда Уимблдона

Мужской финал Уимблдона обслужит рефери из Хорватии Мария Чичак.
Таким образом, впервые за 130-летнюю историю турнира в решающем матче мужского одиночного разряда будет работать женщина-судья.
Marija Cicak sera la première femme à arbitrer la finale hommes de Wimbledon https://t.co/QFjI7IZKPF pic.twitter.com/eZJ0Wb3HJC— L'ÉQUIPE (@lequipe) July 10, 2021
Напомним, что в финале сразятся первая ракетка мира Новак Джокович и представитель Италии Маттео Берреттини. Встреча состоится 11 июля и начнется в 16:00 по московскому времени.