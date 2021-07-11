Джокович - о 20 титулах турниров «Большого шлема»: Я не собираюсь останавливаться на этом

Новак Джокович прокомментировал победу над итальянцем Маттео Берреттини (6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3) в финале Уимблдона.

Сербский теннисист сравнялся по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. У троих спортсменов по 20 побед.

«В первую очередь, я не собираюсь останавливаться на этом. Они легенды нашего спорта, два самых важных игрока, с которыми я встречался. Они — это причина того что я здесь сейчас, благодаря им я становился сильнее физически, психологически, тактически и морально. Это было фантастическое соперничество», - цитирует Джоковича пресс-служба турнира.

Добавим, что Джокович завоевал шестой титул на Уимблдоне.