ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
12 июля 12:12

Павлюченкова поднялась на 18-е место рейтинга WTA

Новая версия рейтинга опубликована на официальном сайте WTA.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти, которая впервые в карьере выиграла Уимблдон.

Отметим, что Павлюченкова также переместилась с седьмого на восьмое место в Чемпионской гонке WTA.

Напомним, что Павлюченкова дошла до третьего раунда Уимблдонского турнира, где уступила чешской теннисистке Каролине Муховой со счетом 5:7, 3:6.

Рейтинг WTA (12 июля):

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9 635 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7 336
3 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) – 6 965
4 (6). София Кенин (США) – 5 640
5 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 5 331
6 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5 125
7 (13). Карлина Плишкова (Чехия) – 4 975
8 (9). Ига Швентек (Польша) – 4 695
9 (3). Симона Халеп (Румыния) – 4 330
10 (12). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4 165...
18 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3 420...
31 (35). Дарья Касаткина (Россия) – 2 090
33 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 2 040...
34 (36). Екатерина Александрова (Россия) – 2 000...
41 (40). Светлана Кузнецова (Россия) – 1 693...

Чемпионская гонка WTA (12 июля):

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 5381 очко
2 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3538
3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) – 3498
4 (5). Ига Швентек (Польша) – 2680
5 (20). Каролина Плишкова (Чехия) – 2607
6 (4). Наоми Осака (Япония) – 2536
7 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2325
8 (7). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2029
9 (13). Онс Жабер (Тунис) – 2010
10 (10). Кори Гауфф (США) – 2005...
16 (12). Вероника Кудерметова (Россия) – 1658...
20 (17). Дарья Касаткина (Россия) – 1537...
29 (28). Екатерина Александрова (Россия) – 1052

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Названо имя самого ненавистного спортсмена мираДастин Порье прокомментировал свой бой с Макгрегором и назвал причину нокаута ирландцаДжастин Гэтжи сначала оригинально отреагировал на поражение Конора, а потом и Кормье прокомментировалУткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»Экс-звезда UFC Пейдж Ванзант "взорвала" мозг мужчинам своими фотоЧервиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречал
Парабола Погба, пушка Дамсгора или парашют Шика? Выбери лучший гол Евро-2020
По окончании Евро-2020 «Плеймейкер» решил освежить в памяти самые красивые мячи, забитые на турнире.
Саутгейт закончит как Черчесов, если не заставит англичан играть в другой футбол
Поражение в финале Евро от Италии в серии пенальти повергло болельщиков сборной Англии в шоковое состояние. И вызвало вопросы к главному тренеру команды Гарету Саутгейту.
«Манчини не прижился в «Зените», потому что не хотел работать в России». Мнение о главном творце триумфа Италии на Евро-2020
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от финала чемпионата Европы, в котором сборная Италии под руководством Роберто Манчини взяла верх над хозяевами «Уэмбли» англичанами (1:1, пенальти - 3:2).
«Еще один реванш будет выгоден и Макгрегору, и Порье». Валуев — об итогах UFC 264
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев прокомментировал «Плеймейкеру» победу Дастина Порье над Конором Макгрегором техническим нокаутом в главном поединке турнира UFC 264, который прошел в минувший уик-энд в США.
Золотая Италия, золотой Манчини и злой рок бедняги Саутгейта. Как «скуадра адзурра» победила Англию в финале Евро-2020
В финале чемпионата Европы итальянцы ушли от поражения в основное время (1:1) и вырвали победу над англичанами в серии пенальти (3:2).
Видео всех голов Евро-2020 11.07.2021: Италия победила Англию по пенальти
Видеообзор финала чемпионата Европы по футболу Италия - Англия, который состоится в Лондоне 11 июля.
Италия — Англия: прямая трансляция финала Евро-2020 11.07.2021
11 июля 2021 года в Лондоне состоится финал чемпионата Европы между сборными Италии и Англии.
«Спартак» Витории хорош! Или столь ужасен «Сочи»?
«Спартак» стартовал на крупном предсезонном турнире с убедительной победы над «Сочи» (4:0).
«Выиграть ЧМ-2022 Аргентине будет сложнее, чем Кубок Америки». Сенников — о триумфе Месси на «Маракане»
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Сенников уверен, что после долгожданного выигрыша Кубка Америки Лионель Месси поставит цель завоевать золото ЧМ в Катаре.
«Это жесть, но он вернется». Страшная травма Макгрегора поделила звезд ММА на хейтеров и доброжелателей
Жуткая травма, из-за которой Конор Макгрегор был вынужден досрочно прекратить бой с Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, вызвала бурную реакция в бойцовском мире. Почти все звезды что-то написали или сказали в адрес ирландца, получившего перелом лодыжки.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика