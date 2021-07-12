Павлюченкова поднялась на 18-е место рейтинга WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти, которая впервые в карьере выиграла Уимблдон.
Отметим, что Павлюченкова также переместилась с седьмого на восьмое место в Чемпионской гонке WTA.
Напомним, что Павлюченкова дошла до третьего раунда Уимблдонского турнира, где уступила чешской теннисистке Каролине Муховой со счетом 5:7, 3:6.
Рейтинг WTA (12 июля):
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9 635 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7 336
3 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) – 6 965
4 (6). София Кенин (США) – 5 640
5 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 5 331
6 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5 125
7 (13). Карлина Плишкова (Чехия) – 4 975
8 (9). Ига Швентек (Польша) – 4 695
9 (3). Симона Халеп (Румыния) – 4 330
10 (12). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4 165...
18 (19). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 3 420...
31 (35). Дарья Касаткина (Россия) – 2 090
33 (32). Вероника Кудерметова (Россия) – 2 040...
34 (36). Екатерина Александрова (Россия) – 2 000...
41 (40). Светлана Кузнецова (Россия) – 1 693...
Чемпионская гонка WTA (12 июля):
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 5381 очко
2 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3538
3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) – 3498
4 (5). Ига Швентек (Польша) – 2680
5 (20). Каролина Плишкова (Чехия) – 2607
6 (4). Наоми Осака (Япония) – 2536
7 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2325
8 (7). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2029
9 (13). Онс Жабер (Тунис) – 2010
10 (10). Кори Гауфф (США) – 2005...
16 (12). Вероника Кудерметова (Россия) – 1658...
20 (17). Дарья Касаткина (Россия) – 1537...
29 (28). Екатерина Александрова (Россия) – 1052