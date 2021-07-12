Павлюченкова поднялась на 18-е место рейтинга WTA

«Манчини не прижился в «Зените», потому что не хотел работать в России». Мнение о главном творце триумфа Италии на Евро-2020

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от финала чемпионата Европы, в котором сборная Италии под руководством Роберто Манчини взяла верх над хозяевами «Уэмбли» англичанами (1:1, пенальти - 3:2).