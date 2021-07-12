Мельникова проиграла Зиданшек на старте турнире в Лозанне

Российская теннисистка Марина Мельникова не смогла пробиться во второй круг турнира в Лозанне, уступив представительнице Словении Тамаре Зиданшек со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

Встреча длилась 1 час 57 минут.

На счету Мельниковой один эйс, четыре двойные ошибки. Также россиянка реализовала четыре из 15 брейк-пойнтов.

Словенка один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и смогла взять пять подач соперницы из 12 попыток.

За выход в четвертьфинал турнира Зиданшек сразится с победителем встречи Варвара Грачева (Россия) - Мэнди Минелла (Люксембург).