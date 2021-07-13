Два матча Уимблдона могут оказаться договорными

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) получило по меньшей мере два сигнала о подозрительных ставках во время Уимблдона. Об этом сообщает издание Die Welt.

По информации источника, одно из них касалось парного матча первого круга, в котором команда, на которую делались ставки, выиграла первый сет и проиграла два следующих. На этот матч поступили предупреждения от нескольких букмекерских контор из-за нарушений в сроках и размерах ставок.

Другой случай касался соперника немецкого игрока в одиночном разряде, во время которого в некоторых крупных букмекерских конторах были сделаны ставки на крупную сумму на точный счет третьей партии и на максимальное количество геймов. Обе ставки сыграли.

Напомним, что Уимблдон начался 28 июня и завершился 11 июля. В мужском одиночном разряде победителем стал серб Новак Джокович, в женском - Эшли Барти из Австралии.