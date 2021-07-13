Калинская уступила Калининой на старте турнира в Будапеште

Российская теннисистка Анна Калинская в матче первого круга турнира в Будапеште проиграла украинке Ангелине Калинииной со счетом 4:6, 6:7 (5:7).
Девушки провели на корте два часа.
На счету украинки три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта при шести попытках.
Калинская совершила два эйса, пять двойных ошибок и три брейка, имея пять возможностей.
Во втором круге турнира Калинина сыграет с победительницей матча между представительницей Австрии Юлией Грабер и американкой Бернардой Пера.