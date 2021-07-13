Федерер не сыграет на Олимпиаде в Токио

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не выступит на предстоящей Олимпиаде в японском Токио.

В своем инстаграме 39-летний спортсмен написал, что пропустит турнир из-за проблем с коленом.

«По ходу травяного сезона я испытывал проблемы с коленом и должен отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Я разочарован, поскольку представлять Швейцарию на Играх всегда было для меня честью и важной частью карьеры. Желаю команде удачи, буду усердно болеть за нее на расстоянии», — говорится в заявлении теннисист.

Добавим, что на Олимпиаде 2008 года в Пекине швейцарец вместе с соотечественником Станисласом Вавринкой стал победителем парного турнира. На ОИ-2012 в Лондоне он проиграл в финале одиночного разряда британцу Энди Маррею и завоевал серебро.